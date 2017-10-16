Губернатор Гавайев оправдался за позднюю отмену ракетной тревоги своей забывчивостью

Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж рассказал, почему так поздно пришло опровержение о ракетной тревоге. По его словам, это связано с тем, что он забыл свои данные для входа в соцсеть Twitter.

Напомним, что 13 января жители Гавайских островов получили на свои мобильные телефоны оповещение о ракетной тревоге и с призывов как можно скорее найти себе убежище. Отмечалось, что тревога вовсе не учебная. Спустя время власти отменили данный призыв, отметив, что сообщение было отправлено по ошибке.

Журналистов заинтересовал вопрос, почему опровержение данного сообщения пришло жителям спустя практически 40 минут, если уже через 2 минуты после отправки предупреждения губернатор знал, что оно ложное. Айдж отметил, что во всем виноват он, так как забыл свои логин и пароль от аккаунта в соцсети Twitter. Он также поспешил заверить, что уже исправился и записал данные в свой телефон, больше такого не повторится, у него теперь всегда есть доступ к соцсетям.

Стоит отметить, что 13 января на сайте управления по чрезвычайным ситуациям штата Гавайи сообщение о том, что ракетная тревога оказалась ложной, появилось спустя 20 минут после рассылки предупреждения жителям штата. Губернатор также сделал репост на свою страницу в соцсети. Через 40 минут опровержение получили на свои телефоны и жители Гавайских островов, однако за это время один мужчина перенес сердечный приступ, а многие поддались панике и стали искать убежище.