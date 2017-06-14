В Китае рабочие за 9 часов проложили железнодорожное полотно к новой станции

В Китае 1,5 тысячи рабочих всего за одну ночь проложили железнодорожное полотно к новой станции. Отмечается, что работа заняла всего лишь 9 часов.

Как стало известно, в городском округе Лунъянь китайские рабочие за 9 часов успели проложить железнодорожное полотно к новой станции. Отмечается, что 1,5 сотрудников работали всю ночь, в работе они задействовали 23 экскаватора и 7 поездов. За одну ночь китайским рабочим удалось соединить три старых железных дороги и новое полотно.

Помимо этого, они установили дорожные знаки, светофоры и средства мониторинга за ситуацией. Отмечается, что китайские рабочие в очередной раз продемонстрировали свою невероятную эффективность.