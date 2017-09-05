"Яндекс" в Тель-Авиве откроет филиал "Школы анализа данных"

В Университете Тель-Авива планируется открыть филиал "Школы анализа данных" российской технологической компании "Яндекс". Отмечается, что филиал могут открыть уже осенью 2018 года.

Как сообщается, в филиале ШАД можно будет получить дополнительное образование в различных областях. Студенты, аспиранты и молодые специалисты будут обучаться год по специально подготовленной программе. Обучение можно будет пройти по самым актуальных областям, в том числе и по искусственному интеллекту. Для того, чтобы попасть в ШАД, претендентам придется пройти конкурс.

Гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина рассказала, что ШАД будет опираться на традиции советской математической школы, именно поэтому и в филиале будут реализованы те же принципы. Также Бунина отметила, что обсуждается возможность работы российских преподавателей в израильском филиале.