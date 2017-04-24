Почитатель американского комика хотел убить его стулом

Во время выступления комика Стива Брауна на него совершил нападение фанат со стулом.

Актер выступал в Колумбии, прямо посреди его выступления посетитель заведения взобрался на сцену, схватил стойку от микрофона и замахнулся на Брауна, потом решил добить стулом. Все это привело к панике среди поклонников. Но агрессора смогли угомонить и вывели за предела помещения. Спустя несколько минут нарушитель вернулся, однако его снова выпроводили. На что комик отреагировал негативно в сторону клуба, а точнее организации безопасности для артистов.

Уилл Смит и его сын также получили своего рода награду. Только уже не стулом, а “Золотую малину”, как худшие актеры и за худшую роль второго плана, помимо этого их объявили худшим актерским дуэтом года.