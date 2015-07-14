Хозяин сети отелей опозорил блогера и выставил за это счет на 5,3 млн евро

В Ирландии произошел инцидент, в ходе которого хозяин сети отелей Charleville Lodge, а также ресторана White Moose Cafe публично опозорил блогера Элль Дарби, а за пиар с сарказмом потребовал заплатить ему 5,3 миллиона евро.

В Ирландии продолжает разворачиваться скандал между блогершей и хозяином известной сети отелей и ресторана Полом Стенсоном. В этот раз ответная реакция последовала со стороны предпринимателя, который не желает мириться с тем, что кто-то не хочет платить за предоставляемые им услуги. Стенсон написал на своей странице в одной из соцсетей, что Элль Дарби прославилась благодаря истории, связанной с его имуществом, поэтому теперь она обязана выплатить ему огромную сумму денег, которая в переводе на русские рубли значится как 366,5 миллионов рублей.

Началось все с того, что блогерша собиралась в путешествие и выбирала отель, чтобы остановиться в нем. Она обратила внимание на Charleville Lodge и предложила его владельцу, чтобы он предоставил ей номер, а она за это сделает отзыв об отеле на всех своих страничках соцсетей. Однако Пол Стенсон в ответ лишь посоветовал ей найти «нормальную работу», чтобы иметь возможность платить за услуги.