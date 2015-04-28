В США гей-пара впервые заключила брак в военной академии. Об этом написали американские таблоиды.

В элитной военной академии США состоялся первый в истории брак между гомосексуалистами. На церемонии присутствовали родные и близкие.

По сообщениям американских изданий, молодые люди познакомились почти десять лет назад, когда были курсантами престижного военного училища. Они долгое время не могли признаться в чувствах из-за политики «Не спрашивай, не говори».

Согласно этого правила, военнослужащие не должны расспрашивать своих коллег о сексуальной ориентации, чтобы не нарушать установленную дисциплину. Однако через некоторое время неизбежное все же произошло. На время влюбленным даже запрещали видеться и направляли для службы в разные подразделения.

Их нетрадиционное бракосочетание произошло 13 января. Известно, что молодые люди служат на военной базе в штате Техас, где управляют вертолетной техникой.