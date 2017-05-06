В США открывается первый магазин Amazon без касс и продавцов

Сегодня в США пройдет открытие первого магазина, который сможет функционировать без касс и продавцов. Нововведение организовал ритейлер из Сиэтла, а также владелец торговой сети Amazon. Об этом он сообщил на своей странице соцсети Twitter.

Зарубежные СМИ сообщают об официальном открытии первого бескассового магазина Amazon на территории Соединенных Штатов Америки. Оно пройдет сегодня в городе Сиэтл. Сообщается, что проект уже был опробован в течение прошедшего 2017 года и признан как действующий и полезный.

Так, чтобы купить какие-то продукты в супермаркете без продавца и кассового аппарата, посетителю при входе необходимо приложить свой гаджет к турникету и в всплывшем списке выбрать те товары, которые он планирует приобрести. После этого компьютерные системы производят мониторинг, что на самом деле берет покупатель с полок и при выходе считывает средства с его банковской карты.