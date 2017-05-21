В Англии фанат справил нужду в бутылку вратаря и был арестован полицией. Инцидент произошел во время матча Чемпионшипа между командами «КПР» и «Мидлсбро».

Очередной тур чемпионата Англии по футболу второго уровня (Чемпионшип) был омрачен неадекватным поведением болельщика гостевой команды. Накануне матч на своем поле проводил лондонский футбольный клуб «Куинс Парк Рейнджерс» с командой из города Мидлсбро.

Хозяева крупно уступили в счете и болельщики решили оригинальным способом отпраздновать свое превосходство в этот день. Один из преданных болельщиков на время похитил бутылку с водой, предназначенную для вратаря «КПР», а затем помочился в нее. После чего бросил предмет обратно на поле к воротной конструкции.

Этот эпизод не остался незамеченным, и возбужденного фаната пришлось удалять со стадиона при помощи сил полицейской бригады. Теперь молодому человеку грозит за хулиганский поступок понести наказание.

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