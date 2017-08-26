В Польше осудили празднование общественниками дня рождения Гитлера‍. В настоящее время власти страны проводят расследование по данному факту.

Польские средства массовой информации сообщили, что официальные власти этой страны потребовали от правоохранительных органов провести всесторонние следственные действия по факту празднования в пригороде столицы Польши активистами радикального общественного объединения годовщины рождения фашистского лидера Адольфа Гитлера.

Отмечается, что группа общественников отправилась за город в лес, где проходило мероприятие, посвященное главе нацистской Германии времен Третьего рейха.

Журналисты, тайно побывавшие на этом событии, в своем репортаже рассказали, что тогда можно было увидеть флаги с фашисткой символикой, звучали марши нацистов, за них поднимались рюмки алкоголя, а также неоднократно звучало нацистское приветствие.

Ранее сообщалось, что 70-летний пенсионер из Румынии оказался крестником Гитлера.