В США при загадочных обстоятельствах умерла еще одна порноактриса

19 января в Лос-Анджелесе найдена мертвой американская порноактриса Оливия Вольтер, которая приняла слишком много лекарств и алкоголя. За последние три месяца при странных обстоятельствах в США погибли уже 5 порноактрис, что вызывает интерес общества и СМИ.

Как стало известно, Оливия Вольтер страдала от наркотической зависимости. Звезда порнофильмов проходила реабилитацию, медики предупреждали ее о последствиях употребления алкоголя в сочетании с таблетками, но та совет медиков не приняла. Актриса фильмов для взрослых выпила много спиртного и к дозе алкоголя добавила много таблеток. В итоге, ее нашли мертвой.

СМИ считают, что пятая смерть порноактрисы за такой короткий период демонстрирует, что в порноиндустрии звезды испытывают некие сложности. Одна из порноактрис подтвердила мнения о связи между гибелью девушек. По ее словам, общество слишком осуждает жизнь и поступки актрис, решивших сниматься в порно.

Ранее при весьма странных обстоятельствах также погибли Юризан Белтран, Огаст Эймс, Шайла Стиз и Оливиа Нова. Всех девушек объединяет их профессия – съемки в порнофильмах. Полиция насторожена случившимся и проверяет, не повлияла ли на их смерти индустрия фильмов для взрослых.