В Испании певицу Шакиру заподозрили в неуплате налогов

В Испании налоговая служба подозревает, что в период с 2011 по 2014 года певица Шакира, живущая в тот момент с футболистом «Барселоны» Жераром Пике, не платила налоги. Жалобу о популярной неплательщице уже направили в прокуратуру.

Как стало известно СМИ, с 2011 по 2014 годы Шакира жила в Испании. Там она строила отношения с футболистом из ФК «Барселона». Налоговая служба узнала, что в этот период певица не являлась резидентом страны и не выплачивала налоги.

По законам Испании, невыплата налогов может расцениваться как серьезное преступление. За него виновному могут присудить большой штраф или до 2 лет тюрьмы. Налоговая служба уже оформила свою жалобу на Шакиру и отправила ее в прокуратуру Испании. Там будет проверена налоговая история певицы, также специалисты проследят ее доходы, полученные в указанный период.

40-летняя певица пока никак не комментировала новость о проблеме с налогами в Испании. В случае, если прокуратура признает, что Шакира уклонялась от налогов – ей придется отвечать перед судом.