Жителей Индии обстреляли с самолета 10-килограммовыми фекалиями. Инцидент произошел недалеко от столицы азиатского государства.

У города Гургаон местные жители стали свидетелями необычного обстрела с воздуха. Ранее самолеты в Индии зачастую могли сбрасывать на землю нечистоты с бортов авиалайнеров. Однако недавно власти ввели полный запрет на опасные сбросы.

Жители Индии вновь услышали знакомый звук пролетающего рядом самолета, а затем на сельскохозяйственные поля посыпались натуральные одобрения.

Очевидцы были вынуждены вызвать к подозрительным предметам, упавшим с воздуха, полицейских. Правоохранители сообщили, что подмерзшими предметом внушительной формы оказались фекалии.

Они за время многокилометрового полета слиплись и превратились в массу весом 10 килограммов, которая вполне могла убить нескольких человек или причинить значительный ущерб домам местных жителей.