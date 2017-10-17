Жителей Индии обстреляли с самолета 10-килограммовыми фекалиями
Жителей Индии обстреляли с самолета 10-килограммовыми фекалиями. Инцидент произошел недалеко от столицы азиатского государства.
У города Гургаон местные жители стали свидетелями необычного обстрела с воздуха. Ранее самолеты в Индии зачастую могли сбрасывать на землю нечистоты с бортов авиалайнеров. Однако недавно власти ввели полный запрет на опасные сбросы.
Жители Индии вновь услышали знакомый звук пролетающего рядом самолета, а затем на сельскохозяйственные поля посыпались натуральные одобрения.
Очевидцы были вынуждены вызвать к подозрительным предметам, упавшим с воздуха, полицейских. Правоохранители сообщили, что подмерзшими предметом внушительной формы оказались фекалии.
Они за время многокилометрового полета слиплись и превратились в массу весом 10 килограммов, которая вполне могла убить нескольких человек или причинить значительный ущерб домам местных жителей.