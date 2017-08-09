В Китае нарисовали крупнейшую картину на снегу и создали самую длинную ледяную барную стойку. Курорт Тунхуа смог попасть в книгу рекордов Гиннесса.

Власти Поднебесной пытаются привлечь дополнительный поток туристов, в том числе иностранных, благодаря ряду оригинальных идей. Так, курортная местность недалеко от города Тунхуа уже прославилась тем, что туристы могут полюбоваться огромной картиной, созданной на ледяной поверхности замершей местной реки. На площади более двух тысяч квадратных метров запечатлены основные символы курортного края – снежинка, а также виноград и бочки с вином.

Для создания веселого настроения многочисленным туристам смогли предложить протяженную барную стойку изо льда. Ее длина составляет сто метров и она используется по прямому назначению.

Местные бармены снабжают всех желающих бодрящими напитками и приглашают подольше оставаться в Тунхуа. Отмечается, что оба достижения уже занесены оценочной комиссией в книгу рекордов Гиннесса.