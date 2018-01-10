В Германии 60-летняя проститутка вернулась в профессию после карьеры политика. Фелицитас Широу потеряла бизнес и решила подзаработать по старой схеме.

Жительница столицы Германии во времена своей молодости долгое время работала проституткой, чем приносила доход в свою копилку. Когда Фелицитас Широу исполнилось 45 лет, она решила завязать с прежней жизнью и пойти новым путем. Экс-жрица любви подалась в политику и долгое время отстаивала права женщин. В частности, она добилась признания от местных властей, чтобы проституция стала обычной профессией.

За это время она смогла найти мужчину, родила ребенка и открыла ресторанный бизнес. Через некоторое время в ее жизни наступила черная полоса. Предпринимательское дело обанкротилось, а денег катастрофически не хватало.

Широу долгое время не могла встать на учет в центр занятости и ей отказали в получении социального пособия. Немного поразмыслив, 60-летняя женщина решила вернуться в прежнюю профессию, чтобы кормить своего маленького ребенка и оплачивать долги. Сейчас она позиционирует себя на сайте секс-услуг, как зрелая проститутка и намерена брать за час знакомства двести евро.