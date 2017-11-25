В США мужчина вышел на уборку снега с огнеметом

В США житель штата Виргиния решил убрать снег весьма необычным способом, вместо лопаты мужчина вооружился огнеметом. Оригинальный способ борьбы со снегом засняли на видео и опубликовали в Twitter.

На видеозаписи, которая была опубликована в одном из Twitter-аккаунтов, видно, как мужчина избавляется от снега не лопатой, а огнеметом. При помощи огня американец решил расплавить снег и избавиться таким образом от нелюбимого занятия убирать насыпи при помощи лопаты. Сам он признается, что уборка снега не вызывает у него радости. Ему не нравится орудовать лопатой, поэтому он решил бороться со снегом другим способом. Так, утверждает американец журналистам, которые обратили внимание на необычный ролик, он нашел гораздо более простой и интересный метод борьбы со снегом.

О том, удалось ли мужчине закончить уборку – не сообщается. Ролик активно публикуется в социальных сетях, необычный метод мужчины вызвал шутки о креативных выдумках, которые появляются из-за лени или нежелания выполнять нелюбимые, но необходимые процедуры.