Житель Австралии хочет доказать свое право заниматься сексом с собакой

Житель Австралии, ранее оштрафованный за то, что он вступил в половой акт со своей собакой, подал апелляцию и хочет доказать законность своих действий.

Изначально молодого человека в суде обвинили в зоофилии, но в конце-концов его осудили за ненадлежащее содержание домашнего питомца. Суду были предоставлены несколько фотоснимков и видеороликов, на которых он вступал в половой акт с животным. Также молодой человек принуждал собаку очищать ему половые органы после мастурбации и массировать языком задний проход. Отмечается, что из-за таких действий в суде не только выписали штраф жителю, но и запретили мужчине заводить животных в течении двух лет.

Австралиец уверен, что не сделал ничего зазорного и наказание он считает несправедливым. По его мнению, он не причинял собаке никакого вреда, а только наоборот.

Окончательное решение в суде будет принято в январе.

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