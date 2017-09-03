В Нью-Йорке закрыли для туристов статую Свободы

В Нью-Йорке закрыли для туристов знаменитую статую Свободы. Работа объекта временно приостановлена из-за прекращения деятельности федерального правительства.

Сегодня многочисленные туристы не смогли попасть на основной объект посещения в крупнейшем американском городе. Статуя Свободы вынуждена закрыть двери от посещений по причине нехватки финансирования и отсутствие отчислений из федерального бюджета. Причиной этому стало прекращение деятельности правительства США.

Ситуация в Вашингтоне обострилась накануне, когда правительственные учреждения повесили на входе замок из-за отсутствия бюджета на текущий период. Документ не приняли в Конгрессе США из-за разногласий по некоторым вопросам внутренней политики. Разошлись во мнении представители Демократической и Республиканской партий.

Ранее сообщалось, что Белый дом в Вашингтоне отказался принимать входящие телефонные звонки.