25-летняя британка фотографируется голой, чтобы забыть изнасилования

25-летняя британка фотографируется в голом виде, чтобы забыть изнасилования. Такой способ эмоциональной разгрузки придумала для себя замужняя девушка.

Жительница Великобритании за свою не длинную жизнь стала жертвой поочередных изнасилований три раза. Первый раз она подверглась насилию со стороны своего родственника в 13-летнем возрасте. Затем женщина стала жертвой водителя грузовика, который смог силой затащить ее в свою машину.

Через некоторое время ситуация вновь повторилась. На этот раз ей не повезло со знакомым. Мужчина в алкогольном опьянении против ее воли стал ее грязно домогаться.

Спустя время, 25-летняя британка встретила своего любимого мужчину, но долгое время не могла смириться в своей жизни с мерзкими поступками других мужчин, от чего постоянно испытывала депрессию.

Недавно она набрала вес и стала снимать стресс от пережитого оригинальным способом. Жительница Великобритании позировала в полуголом виде и снимала себя со стороны. Затем снимки появлялись в Сети.