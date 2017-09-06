Новый корабль ВМС США вышел в поход и застрял во льдах

Новый корабль ВМС США Little Rock вышел в первый поход и застрял во льдах. Инцидент случился на территории Канады.

Неприятный случай произошел с новейшим флагманом американских военно-морских сил. Корвет под названием Little Rock вышел с военной базы из Буффало и должен был достичь места своей дислокации возле берегов полуострова Флорида, однако всего через несколько дней автономного путешествия оказался в ледяном плену канадских вод.

В конце прошлого года корабль застрял в Монреале из-за того, что температура в этом регионе оказалась существенно ниже, чем предполагалось ранее.

Спасательные буксиры и иные катера не смогли пробиться к Little Rock, и судно до сих пор остается в Канаде.

Сообщается, что поход сможет продолжиться только тогда, когда лед начнет оттаивать. Это может произойти еще нескоро, так как погодные условия остаются неблагоприятными для военных моряков.

Примечательно, что корабль был введен в эксплуатацию в конце прошлого года.