Поборов рак, учительница уволилась со школы и устроилась работать в клинику, где ее спасли

Тридцатилетняя экс-учительница Эшли Мур из Техаса, работавшая в начальных классах, смогла побороть рак благодаря медсестрам, которые оказывали ей поддержку на протяжении всего периода борьбы с болезнью. Помимо этой победы девушка нашла свое призвание.

Осенью 2016 года врачи диагностировали у нее две неходжкинские лимфомы, сообщают СМИ, одна из которых поражала ее аорту, а вторая – легкие.

На то время, когда женщина оказалась в медицинском учреждении в Плейно штат Техас, ее старшей дочери было более трех лет, а младшему ребенку не исполнилось и года. Разлука с семьей истощали молодую маму как физически, так и морально.

Но оказавшись в стенах больницы девушку окружили медсестры своей теплотой и заботой. Как рассказывает женщина, минуты, которые должны были стать самыми тяжелыми в жизни, оказались самыми лучшими воспоминаниями. Ведь они излучали тепло и любовь.

Спустя год, благодаря помощи врачей и заботе персонала, Эшли смогла побороть страшный недуг. После этой победы девушка приняла решение стать медсестрой. Несмотря на все трудности, Эшли принялась за обучение в колледже в Мак-Кинни и планирует закончить его в 2019 году. На данный момент времени она подрабатывает в качестве администратора в этой же больнице.