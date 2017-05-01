550 тысяч жителей Венесуэлы бежали в Колумбию из-за голода в своей стране. Такие данные статистики опубликовали западные издания.

В настоящее время поток вынужденных переселенцев из Венесуэлы достиг своего максимума за последние годы. В прошлом году экономическая ситуация вынудила покинуть собственные дома почти 600 тысяч человек. Все они переселились на временной или постоянной основе в соседнюю страну – Колумбию. Сообщается, что в 2016 году отток людей из страны был на 60 процентов ниже.

Известно, что сегодня в местных магазинах и на рынках не хватает продуктов питания, а в борьбу за еду вступили криминальные элементы. В Венесуэле продолжаются акции протестов против действующего главы латиноамериканской страны Николаса Мадуро. Его правительство стало во многом заложником прежних неверных действий президента. Всего за месяцы манифестаций по всей стране уже погибли четыре человека. Несколько десятков протестующих ранены и задержаны.