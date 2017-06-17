В США экс-муж заявил на бывшую в полицию и сделал её богатой и знаменитой

В США экс-муж заявил на бывшую супругу в полицию. Внешность девушки сделала ее богатой и знаменитой.

Пара из Соединенных Штатов решила развестись. Чтобы не травмировать психику двух собственных детей молодые люди согласились после развода составить некоторые договоренности. Однажды бывший супруг решил, что девушка нарушила один из пунктов договора и обратился в полицию. Правоохранительные органы через некоторое время вынуждены были разместить оповещение о преступных деяниях местной жительницы в социальных сетях, однако это только помогло молодой маме.

Девушка с раннего детства умела заплетать красивым способом косички на волосах и на какое-то время даже забыла о своем умении. Жители города, в котором жила «нарушительница закона», обратили внимание не на ее статус, а на привлекательный внешний вид. Многие попросили сделать им такие же косички, как на фото. Американка с радостью согласилась. Через короткий промежуток времени заказов стало очень много и девушка решила построить на заплетении кос бизнес.