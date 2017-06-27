В США судят 96-летнего священника за показ детского порно в доме престарелых. Знаменитому служителю смерти грозит крупный штраф.

Экс-священник католической церкви в США оказался на судебной скамье за показы видеороликов порнографического содержания. На кадрах были представлены сцены интимного характера с участием несовершеннолетних лиц.

Сообщается, что 96-летнему священнослужителю теперь грозит наказание за это правонарушение. Поскольку он уже давно прикован к инвалидному креслу и серьезно болен, то мужчина может понести денежное наказание в виде штрафа.

Граждане США, которые неоднократно посещали его проповеди в местных церквях, в шоке от этого факта. Они не могут поверить, что в компьютере подозреваемого находились порноролики с детьми и уповали на ошибочное суждение.

Однако, по мнению обвинителей, священник не только хранил запрещенный контент на персональном компьютере, но и показывал ролики своим приятелям по дому престарелых.