Журналисты в США пытались пронести в самолет муляж бомбы

Журналисты в США пытались пронести в пассажирский самолет муляж бомбы. Телевизионщики планировали проверить бдительность американских служб безопасности.

Съемочная бригада сговорилась, чтобы устроить плановую диверсию в международном аэропорту Нью-Йорка. Они положили в одну из сумок багажа муляж взрывного устройства и попытались попасть с ним на борт пассажирского самолета.

Сообщается, что их задержали при соблюдении процедуры досмотра. Известно, что им уже предъявлены правоохранительными органами США обвинения в нарушении правил безопасности в воздушной гавани, а также искусственного создания паники среди местного населения.

По замыслу телевизионщиков, результаты проделанной работы должны были лечь в основу прямого репортажа с места событий. Теперь журналистам грозит заплатить в казну государства штраф до 13 тысяч долларов.