В США у мужчины не завелась машина во время ограбления банка

В штате Юта мужчина во время ограбления банка забыл ключи от машины на стойке, поэтому ему пришлось с мешком денег убегать от правоохранителей. В результате скрыться на удалось, а полицейские нашли грабителя по пачкам долларов, выпадающих из мешка.

В Юте мужчина лет 40 попытался ограбить банк, но операция пошла не по плану. Дело в том, что после ограбления машина не завелась, а мешок, в котором были деньги, порвался. Ключи от автомобиля грабитель забыл на стойке, а в это время на место происшествия уже ехали правоохранители.

Во время побега деньги стали вываливаться на улице. Именно это и помогло полицейским поймать неудачного грабителя банка. Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.