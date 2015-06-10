Папа Римский остановил движение кортежа, чтобы помочь упавшей полицейской

Довольно удивительный случай произошел с Папой Римским Франциском в чилийском городе Икике.

Когда автомобиль со священником был вынужден проезжать через большое скопление людей, окруживших его на одной из местных улиц, вблизи от понтифика внезапно упала сотрудница конной полиции, которая контролировала соблюдение порядка. Причина в том, что ее лошадь испугалась громких звуков из-за чего резко встала на дыбы.

Обратив на это внимание, глава Римско-католической церкви попросил сразу же приостановить движение своего кортежа и лично спустился к упавшей женщине. Нарушив подобным образом официальный протокол поездки, с целью помочь подняться полицейской, сообщают местные СМИ.

Помимо этого, Франциск спросил у упавшей наездницы, не сильно ли она пострадала во время падения. Пострадавшая поблагодарила и заявила, что с ней все хорошо.

Отметим, что это уже не первый удивительный случай с Папой Римским во время проведения латиноамериканского турне. Недавно он обвенчал стюардессу и бортпроводника прямо на борту авиалайнера, который летел из Сантьяго в Икике.