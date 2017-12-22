В немецком приюте инвалидов одели в костюмы из секс-шопа

В Германии разразился скандал вокруг приюта для инвалидов в деревне Оппин. СМИ бурно обсуждают снимки инвалидов, которых сотрудники приюта нарядили в костюмы из секс-шопа.

Как утверждают сотрудники приюта, которым скандал пришелся не по душе, инвалиды часто обращаются к ним с весьма различными просьбами. Так, в такой список желаний вошел поход в секс-шоп. В итоге, на снимках с празднования Нового года в приюте инвалиды оказались одетыми в костюмы из магазина для взрослых.

СМИ и общественность обвиняют сотрудников приюта в кощунственном отношении и в разврате. Руководство заведения отказывается давать развернутые комментарии по случившемуся и указывают, что желание одеться в секс-костюмы исходило только от самих инвалидов.

Таким образом, сотрудники приюта лишь следовали нормам человечности и доброты. Исходя из добрых побуждений, они удовлетворили просьбу инвалидов и отвезли их в секс-шоп. Там они приобрели себе костюмы для взрослых и решили нарядиться в них на праздник. Фотографии и сам случай уже привлек внимание европейских правозащитников.