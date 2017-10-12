СМИ: В ЮНЕСКО разгорелся секс-скандал

В ЮНЕСКО ведется внутреннее расследование по факту заявления от некой женщины. Заявительница сообщила руководству организации, что в течение нескольких месяцев страдала от излишнего внимания со стороны заместителя гендиректора по вопросам коммуникации и информации Франка Ла Рю.

Зарубежные СМИ проинформировали о разгоревшемся в ЮНЕСКО секс-скандале. Замгендиректора Франк Ла Рю отстранен от исполнения своих обязанностей до особого распоряжения. Источники в организации утверждают, что такое решение было принято руководством из-за жалобы женщины, поступившей в ноябре прошедшего года. Пострадавшая сообщила, что в течение нескольких месяцев в 2016 и 2017 годах страдала от назойливости 65-летнего Ла Рю: она пережила нервный срыв, и ей пришлось пройти курс лечения.

В пресс-службе ЮНЕСКО отказались комментировать ситуацию. Франк Ла Рю не стал даже отрицать обвинения, ограничившись тем, что он не хочет об этом говорить.