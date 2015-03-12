В аэропортах США начнут конфисковывать гаджеты туристов

В воздушных гаванях Соединенных Штатов Америки начнут отбирать смартфон за отказ предоставлять пароль. Новые правила расширят полномочия сотрудников службы безопасности, разрешив им осматривать не только телефоны, но и их содержимое.

Нововведения в правилах паспортного контроля в аэропортах США разрешат работникам службы безопасности изымать смартфоны, в случае отказа туристов предъявить пароль от устройства и показать информацию, находящуюся на нем. Подчеркивается, что за подобные действия гражданину может быть отказано в пересечении границы штатов.

Отмечается, что данные меры направлены исключительно на борьбу с терроризмом, детской порнографией, несоблюдение таможенного контроля и прав на интеллектуальную собственность.

До принятия данных изменений, американские пограничники имели право на беглый просмотр включенных устройств. Помимо этого служба безопасности, может конфисковать ваш девайс сроком до одной недели.