В аэропортах США начнут конфисковывать гаджеты туристов
Сегодня, 15:47 \\ В мире

В воздушных гаванях Соединенных Штатов Америки начнут отбирать смартфон за отказ предоставлять пароль. Новые правила расширят полномочия сотрудников службы безопасности, разрешив им осматривать не только телефоны, но и их содержимое.

Нововведения в правилах паспортного контроля в аэропортах США разрешат работникам службы безопасности изымать смартфоны, в случае отказа туристов предъявить пароль от устройства и показать информацию, находящуюся на нем. Подчеркивается, что за подобные действия гражданину может быть отказано в пересечении границы штатов.

Отмечается, что данные меры направлены исключительно на борьбу с терроризмом, детской порнографией, несоблюдение таможенного контроля и прав на интеллектуальную собственность.

До принятия данных изменений, американские пограничники имели право на беглый просмотр включенных устройств. Помимо этого служба безопасности, может конфисковать ваш девайс сроком до одной недели.

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Евгений Абрамов
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