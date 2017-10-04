В Сирии ликвидирован немецкий рэп-исполнитель воевавший за ИГ
Рэп-исполнитель Деннис Кусперт, более известный под псевдонимом Deso Dogg бул убит в ходе продолжающихся боев в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Как информируют СМИ, музыкант участвовал в столкновениях за населенный пункт Гаранидж на стороне, запрещенной в РФ террористической организации ИГ*. Также отмечается, что молодой человек участвовал в вербовке новых боевиков.
Отмечается, что когда исполнитель пополнил ряды ИГ несколько лет назад, ему присвоили имя Абу Тальха аль-Альмани.
Подчернкем, что несмотря на то, что боевики уже понесли большие потери захваченных территорий, а также значительных потерь среди людских и технических ресурсов. Группировка и по нынешний день остается самой опасной террористической группировкой в мире.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного судаСамое интересное - на нашем канале в Telegram