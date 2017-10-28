Премьер-министр Новой Зеландии сообщила о своей беременности

В эту пятницу, 19-го января, премьер-министр Новой Зеландии 37-летняя Джасинда Ардерн рассказала о своей беременности. Отцом будущего младенца станет телеведущий передачи про рыбалку Кларк Гейфорд.

Будущие родители очень счастливы, что в ближайшее время их семья ожидает пополнение, поделилась с пользователями Адерн на своем аккаунте Facebook. Премьер подчеркнула, что намерена совмещать свою высокую должность и статус мамы, а Гейфорд является «первым рыболовом» и одновременно любящим отцом. При этом на страничке аккаунта была опубликовано фото двух крючков, внутри одного из них находится маленький.

Как сообщила Адерн, после того как пройдут роды она планирует взять отпуск на шесть недель, а ее обязанности временно будет выполнять вице-премьер, глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс.