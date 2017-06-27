Twitter стал блокировать ссылки на Telegram

Разработчики социальной сети Twitter начали блокировку постов, в которых содержится ссылка на популярный мессенджер Telegram. Система начинает видеть данные публикации как спам и не допускает дальнейших действий.

В СМИ появилось заявление о том, что известная социальная сеть Twitter отныне перестанет размещать публикации, которые будут содержать ссылки на Telegram. Данные ссылки система будет блокировать автоматически, помечая их как обычный спам.

Напомним, что ранее социальная сеть Facebook предпринимала аналогичные действия по отношению к сервису Telegraph, которым владеет Telegram. Позже данный запрет был снят.

Немного раньше ссылки на мессенджер так же заблокировал и Instagram, аргументировав свои действия тем, что пользователей якобы принуждают к регистрации в Telegram.