Молодой человек задушил девушку во время секса, повторяя сцену из фильма

Молодой человек Эшли Фостер буквально недавно покинул стены тюрьмы, как стал фигурантом нового дела. Он ненароком задушил 17-летнию девушку во время занятий сексом, пытаясь имитировать одну из сцен с убийством из киноленты. Тело погибшей девушки было обнаружено в пищевой пленке и спрятанным в одном из шкафов в общежитии, сообщают СМИ.

Камеры продуктового магазина смогли запечатлеть молодых людей за несколько часов до убийства. Они ведут себя свободно во время покупки спиртных напитков, после чего Эшли и Меган добрались до общежития, где девушка была замечена последний раз. Ее тело смогли обнаружить только спустя три недели. Молодой человек сообщил, что занятие любовью были по обоюдному согласию, но несмотря на данные слова, присяжные пришли к выводу, что молодой человек является виновным в убийстве молодой девушки и приговорили его к 26 годам лишения свободы.