Министр Великобритании от скуки уснул в прямом эфире‍ на дебатах

Британский министр по вопросам международного развития Десмонд Свэйн (Desmond Swayne) уснул от скуки, когда в парламенте шли дебаты о Brexit. В это время национальные каналы вели прямую трансляцию в эфир. Позже видео опубликовали на странице BBC Politics в Twitter.

СМИ Великобритании сообщают о забавном случае, которое произошло во время правительственного заседания. Так случилось, что именно эту встречу транслировали в эфир. На ней выступал один из старожилов консервативной партии Кен Кларк, выступающий за сохранение членства в ЕС. Пока он выступал с речью, Десмонд Свэйн уснул и проснулся лишь, когда тот уже заканчивал говорить. Даже в такой ситуации министр сохранил невозмутимый вид и просто постарался притвориться, что слушал все это время.

Видео разошлось по всей сети и собрало тысячи комменатриев. Некоторые англичане отругали Свэйна за то, что тот спит на работе, однако многие признавались, что и сами бы заснули во время такого скучного доклада Кларка.