Пенсионер из Румынии оказался крестником Гитлера

Пенсионер из Румынии заявил, что является крестником Адольфа Гитлера. 70-летний пожилой мужчина смог обнаружить документы, подтверждающие, что Гитлер был его крестным, сообщают СМИ.

Со слов Адольфа Штендлера, он не мог подтвердить свои слов до тех пор, пока не стал гражданином Германии. Мужчина был рожден в 1941 в одном из лагерей, специально построенных для проживания этнических немцев неподалеку от границы Хоэншвангу. Адольф Гитлер заявил на тот момент, что крестит первого младенца, который там родится, им и оказался пенсионер из Румынии. Штедлер говорит о том, что диктатор держал его своими собственными руками, когда тот был еще маленьким во время оформления свидетельства о рождении.

Родители ребенка были немцами по своему происхождению, до своего переселения в Германию жили на территории Румынии. После завершения войны молодая семья приняла решение вернуться на прежнее место жительства. В то время мама пенсионера сожгла документы, подтверждающие этот факт, предварительно рассказав, кто был крестным отцом. Имя младенцу было дано в честь диктатора.

Когда же мужчина смог получить гражданство Германии, то получил доступ к архивам, где и обнаружил свое свидетельство о рождении. С его слов, данный документ является прямым доказательством, что пенсионер был крещен именно Гитлером.