Nestle начала продавать Kit-Kat в розовом шоколаде

Компания Nestle, которая расположена в Швейцарии, представила обновленную версию Kit-Kat в розовом шоколаде. Батончики уже поступили в продажу в Южной Корее и Японии.

Как стало известно, компания Nestle представила новый вид шоколадного батончика Kit-Kat. Отмечается, что вместо традиционного молочного шоколада, любителей экзотики ожидает розовый шоколад. В четверг, 18 января, розовые батончики уже начали продаваться в Южной Корее и Японии. Вскоре новинку планируют представить в Австралии и Латинской Америке.

Как отмечается, представители компании намеренно выбрали для старта продаж Японию и Южную Корею. Именно в этих странах местные жители любят экзотические продукты, например, там до сих пор продают Kit-Kat со вкусом васаби и дыни.