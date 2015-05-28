Британка обнаружила мистические записи в детской комнате

Женщина из Британии пришла в ужас, когда обнаружила на стенах комнаты своего восьмилетнего ребенка надписи с угрозами. Послания были оставлены «невидимыми» чернилами, о которых ей рассказала младшая дочь. С помощью ультрафиолета Кэйли Парнем прочла надписи: «я тебя убью», «я умер», «ты умрешь».

Спустя время стало известно, что автором «мистических» посланий оказался 8-летний сын. Ребенок хотел пошутить, но младшая сестренка пожаловалась на него. Женщина не могла поверить, в то, что это дело рук ее ребенка, но мальчик показал еще одну запись на кровати сестры, где было написано «я тебя люблю».

«Так что он не совсем демон», - шутит мама детей.