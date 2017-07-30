Китайские авиакомпании разрешили пользоваться смартфонами во время полета

Китайские авиакомпании, осуществляющие перевозку внутри страны, разрешают своим пассажирам пользоваться своими гаджетами во время полета. Пока таких перевозчика три. Помимо этого, поднят вопрос, о снятии запрета с некоторых международных рейсах.

Полагаясь на опубликованную информацию, первопроходцем в снятии запрета стал перевозчик Hainan Airlines, который на радость своих пассажиров заявил о том, что во время полета можно пользоваться своими смартфонами. Подчеркивается, что бортпроводники будут должны следить за тем, чтобы гаджеты работали в авиарежиме. Лидер перевозок на локальном рынке оборудовал 17 самолетов точками доступа Wi-Fi. Несмотря на снятие данного ограничения, в указе правительства сообщается, что экипаж авиалайнера имеет право в любой момент потребовать отключить телефоны. Такое требование связано с безопасностью полета в определенных моментах. Запрет на пользование мобильными устройствами в Китае просуществовал практически 20 лет.