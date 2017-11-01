Американская модель Эмили Ратаковски оскорбила людей, болеющих раком

Популярная модель из США Эмили Ратаковски оказалась фигуранткой скандала, случайно оскорбив людей, болеющих онкологическими заболеваниями. Представительница мира моды, не подумав сказала, что волосы на голове являются воплощением женственности, забыв о пациентах, которые проходят курс химиотерапии.

Около недели назад карьера Эмили Ратаковски резко пошла вверх. Модель стала новым лицом бренда Kerastase, который специализируется на производстве средств для волос. Окрыленная успехом модель опубликовала на своем аккаунте в Twitter запись о том, что красивые волосы на голове являются одним из главных признаков женственности.

Пользователи моментально накинулись на Ратаковски со шквалом критики, заявляя, что модель унизила честь больных раком. Юзеры решили напомнить звезде о том, что есть женщины, которые проходят курс химиотерапии, в результате чего не имеют пышных волос. На данный момент запись была удалена с ее аккаунта в Twitter.