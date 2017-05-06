В США помощник шерифа застрелил подростка в зале суда

В Соединённых Штатах Америки помощник шерифа убил тинэйджера во время заседания суда. Причиной инцидента послужил внезапно возникший конфликт между подсудимым и правоохранителем.

Как сообщают СМИ, в американском Штате Огайо правоохранитель убил подростка в помещении суда. ЧП произошло около 12.40 по местному времени.

Во время заседания по делам несовершеннолетних, возникла словесная перепалка между стражем правопорядка, 16-летним подсудимым и его родственниками. Члены семьи подростка, который был обвинен в угрозе применения оружия, накинулись на помощника шерифа с кулаками. В итоге правоохранитель был вынужден применить оружие, в результате чего одна из пуль угодила в подсудимого.

Как информируют СМИ, ссылаясь на офис шерифа, раннего парня немедленно доставили в ближайшее отделение больницы, но от полученного огнестрельного ранения подросток скончался. Страж правопорядка так же получил незначительные травмы, но его здоровью ничего не угрожает.