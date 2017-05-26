Из-за расистского скандала семье мальчика из рекламы H&M пришлось переехать

Из-за неугасающего расистского скандала семье мальчика из рекламы одежды H&M пришлось переехать. Ранее сообщалось, что фирма выпустила рекламные фото, где в футболке с натписью "Самая крутая обезьяна в джунглях" позировал темнокожий мальчик.

В США продолжает развиваться скандал на тему расизма, связанный с рекламными фотографиями, которые какое-то время назад опубликовала компания-правообладатель H&M. В результате этого конфликта пострадали семья темнокожего мальчика, понесла ущерб и компания. Так, стало известно, что семье ребенка пришлось переехать в Стокгольм, так как в их сторону постоянно звучала критика и, судя по всему, даже угрозы. Мать ребенка объяснила, что переезд - это идея компании "исправить последствия".

Женщина также поделилась, что видит в США проблему расизма, однако не считает, что фотографии несут подобный намек. Ранее она уже пыталась призывать критиков прекратить свои негативные действия и оставить этот случай в прошлом.