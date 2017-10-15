В США хотят создать 51-й штат

В США может появиться 51-ый штат – «Новая Калифорния», которая разделит штат Калифорния на две части. Группа инициаторов предложила отделить часть, в большей степени, сельских территорий из-за сложившегося в штате Калифорния «тираничного положения и беспорядков».

Как утверждает группа инициаторов образования нового штата, в Калифорнии на сегодняшний день сложилась ситуация, которая не поддается управлению. Также внимание заостряется на сложившемся в штате «тираничном режиме».

Декларация независимости от Калифорнии уже вышла в публикацию и стала доступна общественности, в ней предлагается создать новый штат, который в США станет 51-ым по счету. Так, вместо штата Калифорния может быть два штата, этот и Новая Калифорния. Новый штат может включить в себя 15 миллионов жителей.

По предложению инициаторов, в новый штат от прежней Калифорнии должны отойти территории, преимущественно, сельские. По данным американских изданий, жители Калифорнии возмущены высокими налоговыми ставками и общей ситуацией, сложившейся в штате. Инициативная группа также отметила, что при отделении они хотят видеть новое правительство и местных чиновников.