Уфологи из США рассказали, как можно "поймать" НЛО

На протяжении многих столетий НЛО «покоряли» умы людей, и большинство из них самостоятельно предпринимают попытки найти пришельцев. Для тех людей, которые уверены в том, что мы не одиноки в этой вселенной, уфологи из США поведали, каким образом можно найти инопланетные объекты.

Охотница на НЛО из США Тана Ньюберри порекомендовала, прежде всего, купить очки ночного видения военного уровня. Следующим шагом необходимо будет научиться отличать НЛО от пролетающих спутников, звезд, а в некоторых случаях и стай летучих мышей. К «охоте» лучше всего подходить в вечернее время суток, после захода. Очень важно пытаться отыскать большие огни, и все, что способно осуществлять свое передвижение в небольших группах.

В тихую и спокойную ночь имеются шансы увидеть на небесном просторе объекты, которые довольно ярко сияют и внезапно исчезают, после чего также неожиданно появляются и начинают неожиданно передвигаться. Со слов эксперта, эти признаки в значительной степени помогают обнаружить НЛО.