Дочь Трампа удивила откровенным нарядом на свадьбе

Тиффани Трамп была в качестве подружки невесты на свадебном торжестве своих друзей. Свадьба, которая состоялась в Лас-Вегасе, была без больших церемоний и с небольшим количеством гостей.

Видеозапись, на которой молодая девушка Тиффани разбрасывает цветы по дорожке, оказалось довольно популярным в социальных сетях. На записи девушку запечатлил один из ее друзей. При просмотре ролика видно, как счастливая Трамп направляется к алтарю с будущей семейной парой.

Как сообщают СМИ, молодоженами оказались Питер Кэри Питерсон, к слову внук экс-министра экономики США и дочь ныне покойного магната недвижимости Гарри Джо Брауна-младшего.

Кэри и Квентин поделились с корреспондентами тем, что их решение отметить свадьбу в Лас-Вегасе было не связано с тем, что они выпили либо хотели разыграть близких, а то что молодожены склоняются к мнению, что пышное торжество не является залогом крепкой семьи, ведь много пар сейчас подают на развод. Молодая пара приняли решение, что им важнее быть вместе, а свадьба в Лас-Вегасе в кругу близких для них друзей была прекрасным вариантом.