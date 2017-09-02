Укравший самую дорогую водку в мире вор не стал ее пить

Владелец самой дорогой бутылки с водкой, которую в Дании украли из кафе-бара, сообщил, что вор не пил водку и бутылку нашли полной. Примерная стоимость бутылки – 1 миллион долларов, ее нашли на стройке, недалеко от Копенгагена.

Как сообщил владелец самой дорогой бутылки водки в мире, вор, ее укравший, не стал пить алкогольный напиток. Он указал, что полиция украденную бутылку нашла не пустой.

По мнению владельца бутылки, вор испугался большого ангажирования событий вокруг кражи. Именно поэтому он решил избавиться от украденной бутылки, чтобы уйти от ответственности и не стать «мировой знаменитостью».

Как уже сообщалось, в Дании украдена коллекционная водка стоимостью более 1 млн долларов. В течении нескольких дней после обнаружения пропажи бутылки, ее нашли на стройплощадке, недалеко от Копенгагена. Сосуд, инкрустированный драгоценными металлами, не пострадал и все элементы его дорогостоящего декора остались на месте.