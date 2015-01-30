Непогода парализовала работу аэропортов в США

На территории США, в штате Хьюстон, перенесли свыше одной тысячи авиарейсов. Буря «Инга», которая обрушилась на южную часть страны, в полной мере остановила работу местных аэропортов. О данном ЧП сообщают сайты воздушных гаваней.

Так, в одном из международных аэропортов Хьюстона было отменено порядка 787 рейсов, а в другом - свыше двухсот рейсов.

Подчеркивается, что циклон, который сейчас орудует на юге США, сопровождается градом и обильными снегопадами. На данный момент буря идет в восточном направлении.

Ранее аномально сильные морозы, которые обрушились на побережье, сковали в лед Атлантический океан, неподалеку от полуострова Кейп-Код, а на территории Северной Каролины аллигаторы замерзли во льду и находятся в состоянии анабиоза.