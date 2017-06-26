Отчим добавил в порно-ролик лицо 13-летней падчерицы и назвал это искусством

51-летний мужчина из Брисбена, Австралия, добавил лицо своей падчерицы в порно-ролик и также нарисовал девочку, занимающуюся половым актом с собакой.

Все эти подробности выяснились через несколько месяцев после того, как получил уголовный срок за приставания интимного характера к падчерице, которую растил с двух лет. Правоохранительные органы арестовали жителя после того, как обнаружили на жестких дисках, которые он хотел перевести в качестве багажа во время поездки в ЮАР. Отмечается, что за несколько месяцев до происшествия мужчину уже задерживали полицейские, тогда он трогал половые органы девочки, когда она спала.

В суде горожанин, художник по профессии пояснил, что обнаруженные у него фотоснимки были всего "произведением искусства" и они совсем не имеют сексуальный уклон. Он признался, что просто был поражен сексуальностью падчерицы и всего лишь хотел выразить эмоции таким образом.

Однако мужчина раскаялся в четырех пунктах обвинения, включая и производство порнографических видеороликов. В суде не прислушались к пояснениям обвиняемого. И отметили, что такое поведение меньше всего похоже на родительскую опеку и переживания о взрослении девочки. Суд приговорил мужчину к двум годах лишения свободы с обязательным отбыванием половины приговоренного срока в колонии.