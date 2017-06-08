Утраченное полотно Рембрандта хотели продать за гроши

Потерянную картину Рембрандта три жителя американского города Тинек, намеревались продать за 250 долларов, информируют американские СМИ.

Новым хозяином полотна оказался один из жителей Франции. После подтверждения подлинности картины, он осуществил ее перепродажу коллекционеру за четыре миллиона долларов.

Подчеркнем, что прежние обладатели картины, братья Ландау, пришли к выводу, что полотно, которое было в их доме с 30-х годов прошлого века, нужно продать после смерти матери.

Но оценщика, который был приглашен для осмотра полотна, картина не впечатлил. В итоге была выставлена на торги с отметкой 250 долларов, но довольно быстро превысила сумму 100 тысяч, а итоговая сумма продажи составила 1,1 миллион.

Представители аукциона никак не могли понять, что творится, пока им не поступил звонок от одного из участников торгов из Германии, который рассказал, что лот на самом деле работа Рембрандта и является одной из представителей серии, которую голландский художник написал еще в 17 веке.