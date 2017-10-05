В Мексике нашли самую большую в мире затопленную пещеру. Команда поиска работала в течение 10 месяцев, чтобы достичь места слияния двух пещер, из которых теперь состоит одна крупная.

Команда исследователей из Мексики смогла обнаружить самую большую зтопленную пещеру, размер которой только фиксировался во всем мире. Она аходится недалеко от штата Кинтан-Роо, и ее длина составляет без трех 350 километров. Ранее считалось, что на этом месте две затопленные пещеры, однако теперь большая из них поглотила ту, которая меньше.

Новую пещеру назвали Сак-Актун. Это название крупной пещеры. Специалисты говорят, что кроме своих размеров, она поражает археологической ценностью. Так, в ней находятся свидетельства о первых жителях Америки, а также в ней периодически находят слепки с исчезнувшими растениями.