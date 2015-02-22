Заключенные в Индии пройдут терапию коровами

Заключенные в Индии пройдут терапию при участии священных животных – коров. Скот планируют разводить прямо на территории местных тюрем.

В Индии решили применить новый метод реабилитации заключенных, которые находятся в условиях лишения свободы. Власти одного из штатов этой азиатской страны намерены выделить огромную сумму денег, чтобы приобрести для нужд заключенных 600 коров, которые считаются священными животными среди индусов.

По замыслу разработчиков новой программы реабилитации преступников, считается, что коровы обладают магическими свойствами и способны всесторонне влиять на поведение людей. При многократном общении с этими животными в специальных помещениях при тюрьмах осужденные смогут оставить в прошлом мир криминала и возвратиться к нормальной спокойной жизни на благо всего гражданского населения полуторамиллиардной Индии.

Известно, что индийские тюрьмы уже имели прежде небольшой опыт взаимодействия с домашними животными. Коровы поставляли молоко для сотрудников исправительных учреждений.